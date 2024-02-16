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الديوان الملكي الأردني: العاهل الأردني أكد للرئيس الفرنسي أن شن هجوم إسرائيلي على رفح له تبعات إنسانية كارثية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:34
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