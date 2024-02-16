Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: بايدن لا يريد بقاء حماس في غزة وسنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي رداً على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لـ"حماس" (الجزيرة)
lebanon 24
16/02/2024 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت نظيري النمساوي أن تدمير حماس أفضل خطوة إنسانية يمكن أن تتخذها إسرائيل لسكان غزة ولمستقبل المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
16/02/2024 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تستخدم حزب الله على حدودنا مما اضطرنا إلى نقل 17 ألفا من مدنيينا بعيدا عن الحدود (الجزيرة)
lebanon 24
16/02/2024 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ربع مقاتلي حماس قد قتلوا والربع الآخر على الأقل تعرضوا للإصابة (الجزيرة)
lebanon 24
16/02/2024 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2024-02-16
13:02 | 2024-02-16
12:49 | 2024-02-16
12:47 | 2024-02-16
12:44 | 2024-02-16
12:34 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24