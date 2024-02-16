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"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي مطلع: إدارة بايدن ترى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح كارثة من الأفضل تجنبها

Lebanon 24
16-02-2024 | 12:34
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