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"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي مطلع: إدارة بايدن ترى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح كارثة من الأفضل تجنبها
Lebanon 24
16-02-2024
|
12:34
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