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بايدن: لا يوجد تهديد نووي لشعب أميركا مما تفعله روسيا و لا يوجد دليل على أنها اتخذت قرارا بالقيام بأي شيء في الفضاء

Lebanon 24
16-02-2024 | 12:47
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