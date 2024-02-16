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"لبنان24": مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدتي راشيا الفخار والهبارية وسط تحليق للطيران الإستطلاعي في أجواء ساحل الزهراني

Lebanon 24
16-02-2024 | 13:08
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