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5 أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ لـ"واشنطن بوست": يجب على واشنطن التحرك فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-02-2024 | 14:32
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