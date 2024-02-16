Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة بغزة: العدو يحتجز قافلة مساعدات لمنظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر بخانيونس

Lebanon 24
16-02-2024 | 14:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بغزة: وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي
lebanon 24
17/02/2024 00:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: الأهالي اضطروا إلى دفن 150 من الشهداء في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس نتيجة حصار القوات الإسرائيلية
lebanon 24
17/02/2024 00:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد العملية الإسرائيلية (العربية)
lebanon 24
17/02/2024 00:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة للعربي: الاحتلال الإسرائيلي يرفض تواجد مؤسسات أممية بما فيها منظمة الصحة في مجمع ناصر الطبي
lebanon 24
17/02/2024 00:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:48 | 2024-02-16
17:45 | 2024-02-16
17:34 | 2024-02-16
17:31 | 2024-02-16
17:30 | 2024-02-16
17:28 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24