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الجيش الأوكراني: روسيا تأسر جنودا أوكرانيين في أفدييفكا شرق البلاد (الشرق)

Lebanon 24
16-02-2024 | 15:23
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