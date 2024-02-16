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وسائل إعلام إسرائيلية: مصدر إسرائيلي قال للولايات المتحدة إن التهديدات ضد "حزب الله" نفسية وأن إسرائيل لا تملك القدرة على إبعاد "حزب الله" عن الحدود اللبنانية عملياً (الميادين)

Lebanon 24
16-02-2024 | 15:26
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