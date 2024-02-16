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"الجزيرة" عن "القناة 12": غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل خلال شهر رمضان

Lebanon 24
16-02-2024 | 16:28
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