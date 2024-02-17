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للمتوجهين إلى بيروت.. إحذروا هذا الطريق!

Lebanon 24
17-02-2024 | 02:00
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دعت غرفة "التحكم المروري" في قوى الأمن الداخلي، الى الانتباه وتخفيف السرعة بسبب تسرّب الزيوت نتيجة تصادم بين سيارتين على أوتوستراد الأسد باتجاه المدينة الرياضية مشيرة الى ان الأضرار اقتصرت على الماديات.
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