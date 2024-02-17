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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ميونخ: لوقف حرب غزّة والوصول إلى حل سلمي عادل وشامل كما ودعم الجيش في لبنان للقيام بمهامه

Lebanon 24
17-02-2024 | 05:20
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