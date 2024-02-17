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وزيرة خارجية ألمانيا: يجب منع التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط (الحدث)

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:05
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