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الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي: من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس ونطالب بوقف فوري للقتل في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:32
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