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عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح قريبا حتى لو كان ذلك في رمضان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:41
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