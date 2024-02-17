عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح قريبا حتى لو كان ذلك في رمضان (سكاي نيوز عربية)

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