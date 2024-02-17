Advertisement

أخبار عاجلة

مبعوث بايدن هوكشتاين لـ AlArabiya English: نعمل بهدوء لإنهاء الصراع على الحدود اللبنانية

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مبعوث بايدن الخاص آموس هوكشتاين سيصل إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل
lebanon 24
17/02/2024 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس:هوكشتاين أبلغ نتنياهو بالسعي لبدء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية الإسرائيلية اللبنانية
lebanon 24
17/02/2024 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: نسعى لإبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن (فيديو)
lebanon 24
17/02/2024 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مصدر إسرائيلي قال للولايات المتحدة إن التهديدات ضد "حزب الله" نفسية وأن إسرائيل لا تملك القدرة على إبعاد "حزب الله" عن الحدود اللبنانية عملياً (الميادين)
lebanon 24
17/02/2024 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2024-02-17
08:46 | 2024-02-17
08:40 | 2024-02-17
08:34 | 2024-02-17
08:32 | 2024-02-17
08:27 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24