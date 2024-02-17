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الجميل: البكاء على الأطلال والصلاحيات لا يفيد وما من أحد يرغب في أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ويجب أن يكون هناك تعاون حكومي شامل لتمرير هذه المرحلة

Lebanon 24
17-02-2024 | 08:10
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ميقاتي: إذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض
lebanon 24
17/02/2024 15:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية
lebanon 24
17/02/2024 15:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المفارقة أنه عند كل ازمة توجه الينا الاتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية
lebanon 24
17/02/2024 15:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور
lebanon 24
17/02/2024 15:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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