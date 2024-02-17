Advertisement

أخبار عاجلة

الجميل: مسألة النازحين تشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع

Lebanon 24
17-02-2024 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطارنة الموارنة: إطّلعنا على واقع النازحين السوريين في لبنان لناحية ما تبيّن من وجود أسلحة وهو يشكل قنبلة موقوتة للأمن والسلم في لبنان ونطالب بالعمل بشكل صارم من أجل إيجاد حلّ لهذا الأمر وإراحة لبنان من هذا العبء
lebanon 24
19/02/2024 16:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النازحون السوريون في البقاع: قنبلة موقوتة "فات أوان" تفكيكها
lebanon 24
19/02/2024 16:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نعمة افرام من البرلمان: نحن هنا اليوم لأن بين أيدينا لبنانيين أنفاسهم معدودة وهناك قنبلة موقوتة ثانية وهي النزوح السوري
lebanon 24
19/02/2024 16:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر يكشف عن خطر كبير.. "قنبلة موقوتة" تهدد دولة عربية
lebanon 24
19/02/2024 16:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2024-02-19
08:38 | 2024-02-19
07:51 | 2024-02-19
07:31 | 2024-02-19
07:08 | 2024-02-19
07:04 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24