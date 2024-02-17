Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية الصين يحذر في مؤتمر ميونخ الأمني من مغبة فك الارتباط مع الصين (الشرق)

Lebanon 24
17-02-2024 | 09:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: أجريت مناقشة بنّاءة مع وزير الخارجية الصيني حول قضايا ثنائية ودولية بما فيها الوضع بالشرق الأوسط
lebanon 24
17/02/2024 17:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي بشأن غزة أوسع نطاقاً وأكثر موثوقية وفعالية
lebanon 24
17/02/2024 17:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
17/02/2024 17:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: تم تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبحت غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا (الجزيرة)
lebanon 24
17/02/2024 17:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:32 | 2024-02-17
10:29 | 2024-02-17
10:25 | 2024-02-17
10:20 | 2024-02-17
10:14 | 2024-02-17
10:06 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24