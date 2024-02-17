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بلينكن: واشنطن لا يمكنها دعم اجتياح رفح دون خطة قابلة للتنفيذ تضمن سلامة المدنيين(الحدث)

Lebanon 24
17-02-2024 | 11:09
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