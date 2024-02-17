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منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي: مطالب حماس وهمية ويجب أن تكون قريبة من الواقع(سكاي نيوز)
Lebanon 24
17-02-2024
|
11:21
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