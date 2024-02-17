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رئيس الوزراء النرويجي: السلطة الفلسطينية تنهار وإذا حدث ذلك فسيكون أمرا خطيرا(العربي)

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:09
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