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وزير الخارجية المصري: أكدنا لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح يشكل خطرا على أمننا القومي(العربية)

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:25
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