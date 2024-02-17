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نتنياهو: ملتزمون بإعادة السكان الإسرائيليين في الجنوب والشمال إلى بيوتهم(سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:54
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