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3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة(الجزيرة)

Lebanon 24
17-02-2024 | 13:30
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