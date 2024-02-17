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صحة غزة: الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي خلال عملهم(الأناضول)

Lebanon 24
17-02-2024 | 13:54
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