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صحة غزة: الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي خلال عملهم(الأناضول)
Lebanon 24
17-02-2024
|
13:54
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