Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإسرائيلية: جنوب أفريقيا تعمل كذراع قانونية لحركة حماس(الحدث)

Lebanon 24
17-02-2024 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القانونية" لحماس (العربية)
lebanon 24
18/02/2024 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتال كثيف بين القوات الإسرائيلية وحماس في خان يونس جنوبي غزة وفي مواقع وسط وشمال القطاع
lebanon 24
18/02/2024 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي: الخطة الإسرائيلية لمهاجمة رفح جنوبي قطاع غزة تثير القلق (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/02/2024 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": لا يحقّ لأحد غير الفلسطينيين تقرير مصير هذا الشعب
lebanon 24
18/02/2024 01:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:29 | 2024-02-17
16:13 | 2024-02-17
15:48 | 2024-02-17
15:16 | 2024-02-17
15:15 | 2024-02-17
15:14 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24