Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: إغلاق شارع "كابلان" في تل أبيب وشرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين أمام منزل نتنياهو(شبكة قدس)

Lebanon 24
17-02-2024 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو رفض مقترحًا لإبرام صفقة تبادل أعده قادة "الموساد" و"الشاباك" والجيش الإسرائيلي
lebanon 24
18/02/2024 01:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تعتقل متظاهرين من أقرباء الأسرى في تل أبيب بتهمة خرق النظام العام وقطع الطريق
lebanon 24
18/02/2024 01:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وصفه بـ"الجبان"... نائب يتظاهر أمام منزل نتنياهو (فيديو)
lebanon 24
18/02/2024 01:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة غير مأهولة تحطّمت في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة "كفار مُردخاي" قرب "تل أبيب" (الميادين)
lebanon 24
18/02/2024 01:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:29 | 2024-02-17
16:13 | 2024-02-17
15:48 | 2024-02-17
15:16 | 2024-02-17
15:15 | 2024-02-17
15:14 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24