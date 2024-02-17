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إعلام إسرائيلي: في المؤسسة الأمنية يحذرون من أن فترة رمضان هي نقطة الذروة في توترات الضفة الغربية(الميادين)

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:00
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