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معاريف عن مصادر: واشنطن اشترطت تجميد الاستيطان في الضفة مقابل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة التوجيه(الجزيرة)

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:14
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