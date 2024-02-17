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تلفزيون فلسطين: مقتل 66 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة السبت(الحدث)

Lebanon 24
17-02-2024 | 16:29
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