16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: طريقا ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام جميع الآليات
Lebanon 24
18-02-2024
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام جميع الآليات
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام جميع الآليات
18/02/2024 11:26:29
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام كلّ الآليات أمّا طريق ضهر البيدر فسالكة أمام كلّ السيارات باستثناء الشاحنات (التحكم المروري)
Lebanon 24
طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام كلّ الآليات أمّا طريق ضهر البيدر فسالكة أمام كلّ السيارات باستثناء الشاحنات (التحكم المروري)
18/02/2024 11:26:29
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات أما طريق ترشيش زحلة فهي سالكة أمام جميع المركبات (التحكم المروري)
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات أما طريق ترشيش زحلة فهي سالكة أمام جميع المركبات (التحكم المروري)
18/02/2024 11:26:29
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين امام جميع المركبات (التحكم المروري)
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين امام جميع المركبات (التحكم المروري)
18/02/2024 11:26:29
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
Lebanon 24
تكسير وهشام حداد جرح يده... شاهدوا بالفيديو ما حصل مباشرة على الهواء!
06:58 | 2024-02-17
17/02/2024 06:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
05:06 | 2024-02-17
17/02/2024 05:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... بالفيديو إنفجار عنيف يهزّ أميركا وهذه حصيلة الضحايا
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... بالفيديو إنفجار عنيف يهزّ أميركا وهذه حصيلة الضحايا
05:30 | 2024-02-17
17/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدها المواطنون... الـ"SUPER CELL" في سماء شكا والبترون (فيديو)
Lebanon 24
شاهدها المواطنون... الـ"SUPER CELL" في سماء شكا والبترون (فيديو)
09:21 | 2024-02-17
17/02/2024 09:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت بالسرّ من أحد المنتجين.. ممثلة لبنانيّة تحتفل بعيد ميلادها كم أصبح عمرها؟
Lebanon 24
تزوّجت بالسرّ من أحد المنتجين.. ممثلة لبنانيّة تحتفل بعيد ميلادها كم أصبح عمرها؟
07:00 | 2024-02-17
17/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:07 | 2024-02-18
وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات الأسرى الإسرائيليين دعت إلى إعلان إضراب وشل الاقتصاد كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى
04:06 | 2024-02-18
اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم طولكرم
04:05 | 2024-02-18
رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس لدينا اليوم شريك في إسرائيل للتحاور معه
04:04 | 2024-02-18
رئيس الوزراء الفلسطيني: حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني
03:57 | 2024-02-18
الراعي: لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلَين التي تعطّل حياة الدولة وليضع الجميع هدف بناء الوحدة الوطنيّة فوق كلّ شيء
03:54 | 2024-02-18
مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرك أن أموال السلطة الفلسطينية للرواتب والخدمات ستنفد قريبا
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
18/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24