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محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الاثنين النظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
18-02-2024 | 01:28
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