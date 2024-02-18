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مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرك أن أموال السلطة الفلسطينية للرواتب والخدمات ستنفد قريبا

Lebanon 24
18-02-2024 | 03:54
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