Advertisement

أخبار عاجلة

"أ ف ب": ارتفاع الحصيلة في قطاع غزّة إلى 28,985 شهيدًا منذ بدء الحرب

Lebanon 24
18-02-2024 | 04:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلّق على علو منخفض في اجواء قرى وبلدات القطاع الغربي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/02/2024 15:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات حول الحرب على غزّة ومعادلة "كسر العظم"
lebanon 24
18/02/2024 15:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي للـ"أم تي في": الحرب على غزة لا تحتمل أن تستمرّ أكثر وهناك عوامل عدّة تتيح لنا أن نكون متفائلين بتوقّف الأعمال الحربية في القطاع وبعد ذلك يجب أن تتوقف الحرب ضدّ لبنان
lebanon 24
18/02/2024 15:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الليكود: الحرب لن تنتهي إلا بعد خروج "حماس" من قطاع غزة
lebanon 24
18/02/2024 15:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:59 | 2024-02-18
07:42 | 2024-02-18
07:10 | 2024-02-18
06:57 | 2024-02-18
06:49 | 2024-02-18
06:47 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24