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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعرض على الحكومة مشروع قرار تعارض إسرائيل فيه الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

Lebanon 24
18-02-2024 | 05:30
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