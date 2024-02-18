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شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على منازل في بلدة القرارة شمالي خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
18-02-2024 | 07:10
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