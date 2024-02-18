حماس تدعو محكمة العدل الدولية بأخذ تصريح رئيس البرازيل في الاعتبار على ما يعانيه الفلسطينيون على يد إسرائيل من انتهاكات وفظاعات لم يشهدها التاريخ الحديث

Lebanon 24