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السفير الأميركي لدى إسرائيل: سنواصل تكثيف العقوبات على النظام الإيراني ولن نسمح لإيران بمواصلة أنشطتها المزعزعة في المنطقة

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:18
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