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القناة 13 الإسرائيلية: غالانت وغانتس يعارضان قرار نتنياهو الحد من دخول فلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

Lebanon 24
18-02-2024 | 14:14
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