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بسام مولوي: نأمل ان تنتهي الحرب على الجنوب اللبناني قبل أيار لنتمكن من اجراء الانتخابات البلدية وفي حال مجلس النواب لم يؤجل الانتخابات فلا يمكننا الا ان نجريها (الجديد)

Lebanon 24
18-02-2024 | 15:38
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