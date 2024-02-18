14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الصحة في غزة: 150 مريضاً لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرّات المبنى القديم في مجمّع ناصر دون رعاية طبية
Lebanon 24
18-02-2024
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": الطواقم الطبية غير قادرة على تقديم الرعاية للجرحى في خانيونس منذ 3 أيام (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": الطواقم الطبية غير قادرة على تقديم الرعاية للجرحى في خانيونس منذ 3 أيام (الجزيرة)
19/02/2024 08:09:07
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يرفض إجلاء المرضى من مجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى مما يعرض حياتهم للخطر
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يرفض إجلاء المرضى من مجمع ناصر لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى مما يعرض حياتهم للخطر
19/02/2024 08:09:07
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: العدو يحتجز قافلة مساعدات لمنظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر بخانيونس
Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: العدو يحتجز قافلة مساعدات لمنظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر بخانيونس
19/02/2024 08:09:07
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي
Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي
19/02/2024 08:09:07
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
Lebanon 24
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
02:00 | 2024-02-18
18/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
07:11 | 2024-02-18
18/02/2024 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
03:33 | 2024-02-18
18/02/2024 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
01:15 | 2024-02-18
18/02/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "التعويضات المالية".. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشأن "التعويضات المالية".. ما الجديد؟
02:45 | 2024-02-18
18/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:02 | 2024-02-19
تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
00:52 | 2024-02-19
حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت (التحكم المروري)
00:47 | 2024-02-19
التحكم المروري: طريقا ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام كلّ الآليات
00:30 | 2024-02-19
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات إنذار في منطقة "غلاف غزة"
00:28 | 2024-02-19
"التحكم المروري": 9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
00:22 | 2024-02-19
بدء دخول قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 (سكاي نيوز)
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
19/02/2024 08:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24