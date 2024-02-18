Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 53 شخصاً على الأقل في اشتباكات قبلية في بابوا غينيا الجديدة

Lebanon 24
18-02-2024 | 18:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بابوا غينيا... أحدث سلسلة من أعمال العنف القبلية تودي بحياة العشرات
lebanon 24
19/02/2024 08:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أعمال شغب في غينيا الجديدة تودي بحباة 15 شخصاً
lebanon 24
19/02/2024 08:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 8 على الأقل جراء انفجار أمام مقر حزب سياسي في جنوب غربي باكستان
lebanon 24
19/02/2024 08:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: مقتل 5 على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم على قاعدة حقل العمر
lebanon 24
19/02/2024 08:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:02 | 2024-02-19
00:52 | 2024-02-19
00:47 | 2024-02-19
00:30 | 2024-02-19
00:28 | 2024-02-19
00:22 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24