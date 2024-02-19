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رويترز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر من 6 إلى 8 أسابيع

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:46
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