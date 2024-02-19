Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مصادر في حماس: الحركة فقدت 6 آلاف من مقاتليها وليس 12 ألفا كما أعلنت إسرائيل

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 مصادر أمنية لرويترز: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية تسفر عن مقتل 3 آخرين
lebanon 24
19/02/2024 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو أبلغ الحكومة الأمنية المصغرة برفض وقف الحرب لحين القضاء على حماس
lebanon 24
19/02/2024 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر إيرانية شبه رسمية: مقتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية بدمشق
lebanon 24
19/02/2024 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الإسرائيلية: حرب إسرائيل على "حماس" وليس على شعب غزة (رويترز)
lebanon 24
19/02/2024 11:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:26 | 2024-02-19
04:23 | 2024-02-19
04:22 | 2024-02-19
04:18 | 2024-02-19
04:12 | 2024-02-19
04:10 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24