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جوزيب بوريل: الحل الوحيد في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن والمضي في حل دبلوماسي

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:42
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