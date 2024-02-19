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الرئيس العراقي: ندعو تركيا لضرورة التنسيق في ملف المياه بما يضمن حصة عادلة للعراق تلبي احتياجاته (الشرق)

Lebanon 24
19-02-2024 | 05:58
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