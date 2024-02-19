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الخارجية القطرية: الدوحة ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة لإنهاء الأزمة وإطلاق سراح الرهائن في غزة

Lebanon 24
19-02-2024 | 06:23
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