Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: نطالب نتنياهو بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب

Lebanon 24
19-02-2024 | 06:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو يعتبر أن حياته رهينة باستمرار الحرب على غزة لكن المجتمع الدولي يبذل الجهود الجادة لوقف الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 17:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب
lebanon 24
19/02/2024 17:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في "حماس" لـ"رويترز": تصريحات نتنياهو تثبت أنه معني باستمرار الصراع في المنطقة
lebanon 24
19/02/2024 17:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يحذر من مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة بسبب الحرب في غزة (الشرق)
lebanon 24
19/02/2024 17:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:07 | 2024-02-19
09:43 | 2024-02-19
09:33 | 2024-02-19
09:21 | 2024-02-19
09:12 | 2024-02-19
08:44 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24