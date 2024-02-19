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أخبار عاجلة
"لبنان 24": معلومات تفيد بأن الغارة الإسرائيلية على العديسة استهدفت منزلاً بين البلدية والجدار الفاصل
Lebanon 24
19-02-2024
|
06:47
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